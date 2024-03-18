Три аргумента, почему Макрон действительно может ввести войска в Украину

"Франция – это сила мира. Но сегодня, чтобы иметь мир в Украине, мы не должны быть слабыми", – именно так президент Эмманюэль Макрон объясняет свои заявления о возможном появлении французских войск в Украине.

Эта инициатива Макрона стала главной международной сенсацией последнего месяца. Общая реакция Запада была ожидаемо критической. Так же неоднозначно заявление Макрона восприняли во Франции.

Но откуда у Макрона столько смелости и готовности идти против мейнстрима? Можно ли говорить об окончательной смене подходов? И сможет ли президент преодолеть внутреннее и международное сопротивление своей инициативе?

Просто о происходящем – в видеоформате на YouTube-канале ЕвроПравды. Детальный анализ – в совместной статье редакторов "Европейской правды" Юрия Панченко и Сергея Сидоренко Макрон без красных линий: что стоит за идеей президента Франции о войсках НАТО в Украине. Далее – краткое ее изложение.

Надо отдать президенту Франции Эмманюэлю Макрону должное: он смог отреагировать на изменения и отказаться даже от собственных ключевых позиций.

Следует вспомнить, что в начале пребывания на президентском посту Макрон пытался не просто найти общий язык с Путиным, но даже в определенной степени устранить критический к России внешний курс Парижа, старт которому дал его предшественник, президент Франсуа Олланд.

Макрон предлагал новую внешнеполитическую концепцию, которая в отношениях с Россией концентрировалась на диалоге и сближении, о чем он не уставал подчеркивать в публичных заявлениях.

И даже после февраля 2022 года он не терял контактов с Владимиром Путиным. Скорее, он тогда еще находился в плену (ошибочных) идей о том, что он способен повлиять на российского президента и сможет убедить его завершить войну. Отсюда и призывы "не унижать Путина".

Впрочем, со временем в Париже начали понимать, что эти мечты напрасны, а звонки Макрона не имеют никакого эффекта, кроме негативного имиджевого.

И, наконец, не надо отбрасывать влияние событий в Африке. Дело в том, что за последние годы французская "военная дипломатия" потерпела болезненные поражения в государствах в центре и на западе Африки, и нередко ее противники имели прямые связи с РФ.

В общем, поэтому позиция Франции довольно быстро начала меняться – и политически (Париж еще весной-2022 стал одним из адвокатов членства Украины в ЕС, а в 2023-м перешел к поддержке членства в НАТО), и в материальном выражении.

Франция одной из первых взялась передать Киеву артиллерию крупного калибра. Париж прилагал немалые усилия для снятия так называемой "танковой блокады", то есть нежелания Запада поставлять ВСУ новейшие танки, а также согласовал поставки так называемых легких танков AMX-10 RC, что добавило аргументов для поставки Leopard II.

Далее именно Франция вместе с Британией разорвала вето на поставку дальнобойных ракет SCALP/Storm Shadow.

Но все это мелочи по сравнению со снятием "табу" касательно направления войск в Украину.

Несмотря на то, что инициатива отправить войска в Украину не имеет мощной поддержки ни в парламенте Франции, ни во французском обществе, есть как минимум три аргумента, которые позволяют надеяться на успех.

Во-первых, Франция – это бывшая империя, где государственное достоинство имеет значение. Угрозы российских чиновников срезонировали во Франции. Но вместо того, чтобы напугать французское общество, эти угрозы, похоже, только усиливают понимание, что политика РФ является угрозой для Европы, включая Францию.

Во-вторых, пока во Франции отсутствуют какие-либо сигналы, свидетельствующие о недовольстве армии идеей направления в Украину.

Третий аргумент – особенность Франции. Французская армия – единственная в ЕС, которая вела активные боевые действия в ряде горячих точек в той же Африке, где им нередко противостояли вооруженные Россией подразделения.

За все эти годы французское общество научилось воспринимать военные действия как нечто возможное и реальное.

Подробнее – в материале Юрия Панченко и Сергея Сидоренко Макрон без красных линий: что стоит за идеей президента Франции о войсках НАТО в Украине.