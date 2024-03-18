Сенатор США, который в прошлом году требовал провести выборы в Украине, отказался от своего мнения

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, который в прошлом году запустил волну обсуждения о выборах в Украине, согласился с нецелесообразностью их проведения во время войны.

Об этом он заявил во время визита в Киев, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Сенатор Грэм признал, что в Украине сложился консенсус относительно критического отношения к выборам.

"Все с кем я говорил, придерживаются мнения, что прежде всего вас надо превратить войну (которая продолжается в Украине) в лучшее место для проведения выборов. И я согласен с этим побывав на месте", – заявил представитель республиканской партии США.

Как известно, в августе прошлого года Линдси Грэм был самым высоким американским чиновником, кто публично и категорически заявлял о необходимости проведения выборов в Украине, несмотря на военное положение.

"В следующем году в Украине должны состояться выборы... Я хочу, чтобы в этой стране состоялись свободные и честные выборы, даже во время нападения на нее", – заявлял он на пресс-конференции в Киеве, связав проведение выборов с предоставлением оборонной помощи. Это заявление вызвало активную дискуссию, а также критику в Киеве, однако Грэм продолжил настаивать на своей позиции и через несколько дней снова призвал помочь Украине провести выборы во время войны.

Впрочем, в последнее время риторика относительно выборов от международных партнеров прекратилась. Новое заявление сенатора свидетельствует, что и он пересмотрел позицию.