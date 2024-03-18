Сенатор США, що торік вимагав провести вибори в Україні, відмовився від своєї думки

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який торік запустив хвилю обговорення про вибори в Україні, погодився з недоцільністю їхнього проведення під час війни.

Про це він заявив під час візиту до Києва, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Сенатор Грем визнав, що в Україні склався консенсус щодо критичного ставлення до виборів.

"Всі з ким я говорив, дотримуються думки, що передусім вас треба перетворити війну (яка триває в Україні) на краще місце для проведення виборів. І я погоджуюся з цим побувавши на місці", – заявив представник республіканської партії США.

Як відомо, у серпні минулого року Ліндсі Грем був найвищим американським посадовцем, хто публічно і категорично заявляв про необхідність проведення виборів в Україні попри воєнний стан.

"Наступного року в Україні мають відбутися вибори… Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї", – заявляв він на пресконференції в Києві, пов’язавши проведення виборів із наданням оборонної допомоги. Ця заява спричинила активну дискусію, а також критику у Києві, однак Грем продовжив наполягати на своїй позиції та за кілька днів знову закликав допомогти Україні провести вибори під час війни.

Утім останнім часом риторика щодо виборів від міжнародних партнерів припинилася. Нова заява сенатора свідчить, що і він переглянув позицію.