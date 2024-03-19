FT: Евросоюз введет пошлины на зерно из России и Беларуси

Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены; это будет первым ограничением на российские продовольственные товары со времени полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом стало известно изданию Financial Times, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников издания, знакомых с планами, в ближайшие дни Европейская комиссия объявит о пошлине в размере 95 евро за тонну на зерновые из России и Беларуси.

Это приведет, по словам источников, к росту цен минимум на 50%, что уничтожит спрос.

Тарифы в размере 50% также будут установлены на семена масличных культур и продукты их переработки.

В 2023 году импорт из России зерновых, масличных культур и их производных достиг рекордных 4 млн тонн, что составляет 1% от общего потребления в ЕС.

Евросоюз производит более 300 млн тонн зерновых и масличных культур в год и является нетто-экспортером первых, поэтому не нуждается в российском и белорусском импорте.

Представитель ЕС отметил, что цены на зерновые находятся на четырехлетнем минимуме, в то время как Россия "очень конкурентоспособна на зерновых рынках и оказывает значительное давление".

Пошлина будет установлена на максимальном уровне, разрешенном правилами ВТО. Россия может принять ответные меры, но она уже запретила большую часть импорта продовольствия из ЕС, и многие европейские компании в этом секторе ушли из страны за последние годы.

В феврале Латвия ввела односторонний запрет на импорт многих продуктов питания из России и Беларуси, а Литва объявила о строгих проверках грузов.

Сейм Польши 8 марта принял постановление, призывающее ввести санкции на импорт российских и белорусских продуктов питания.