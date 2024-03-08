Сейм Польши призвал к санкциям против агропродукции из РФ и Беларуси

Сейм Польши в пятницу принял постановление, призывающее ввести санкции на импорт российских и белорусских продуктов питания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Соответствующее решение поддержал 441 депутат, двое воздержались.

"Мы призываем Европейскую комиссию подать предложение о введении санкций на импорт российских и белорусских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в ЕС", – говорится в проекте резолюции.

В документе добавляется, что импорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси продолжает приносить огромные доходы их производителям, продавцам и бюджетам.

"Наш моральный долг – остановить торговлю, которая может прямо или косвенно способствовать укреплению способности России и Беларуси, которая ее поддерживает, продолжать войну против Украины", – говорится в документе.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что поддерживает предложения о запрете ввоза российского зерна.

В конце февраля польский премьер Дональд Туск не исключил, что страна может ввести запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России по примеру Латвии.