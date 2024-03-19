Госдеп США отреагировал на "переизбрание" Путина

Государственный департамент США констатировал, что "выборы президента" в России не соответствовали демократическим стандартам и победа Путина была определена заранее, и пообещал поддержку российским силам, которые хотят "лучшего будущего" для своей страны.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление от имени госсекретаря Энтони Блинкена опубликовали утром 19 марта по американскому времени.

Блинкен отметил, что российским "выборам" предшествовали длительные репрессии против нелояльных к власти и вся возможная оппозиция или уничтожена, или находится в заключении, или за рубежом в изгнании, антивоенным кандидатам отказали в регистрации по надуманным причинам, наблюдателями не пригласили ни ОБСЕ, ни других международных организаций, которым можно было бы доверять.

"На фоне всего этого такие выборы можно описать только как недемократические", – констатировал госсекретарь США.

Блинкен отметил, что Кремль с начала полномасштабной войны против Украины всячески пытается "создать иллюзию", что российская общественность единодушно поддерживает войну, сделав невозможной реальную публичную дискуссию и прибегая к репрессиям и запугиванию гражданского общества и независимых СМИ, лишив граждан свободного доступа к информации. Он напомнил, что вскоре перед выборами в заключении умер критик Кремля Алексей Навальный.

"Вне зависимости от определенного заранее результата этих выборов, США продолжат поддерживать тех, кто стремится к лучшему будущему для России", – заявил Энтони Блинкен.

Отдельно госсекретарь назвал "вопиющим пропагандистским шагом" проведение Россией голосования на оккупированных территориях Украины.

Советник по нацбезопасности Джейк Салливан в своем комментарии относительно российских выборов отметил, что они не соответствовали никаким критериям свободных и честных выборов, однако "реальность такова, что президент Путин является президентом РФ".

В течение понедельника российские "выборы" раскритиковали многие европейские государства. Евросоюз раскритиковал российские "выборы президента" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся в том числе на оккупированных территориях Украины.