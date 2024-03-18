ЕС раскритиковал выборы в РФ и их проведение на оккупированных территориях Украины

Евросоюз раскритиковал российские "выборы президента" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся в том числе на оккупированных территориях Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовали от имени высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Он отметил, что российские "выборы" проходили "в очень ограниченных условиях", российские власти перед тем продолжали системные репрессии против оппозиции, нелояльного гражданского общества, независимых СМИ, многие оппоненты оказались за решеткой по политически мотивированным приговорам суда, а заключенный критик Кремля Алексей Навальный вскоре перед выборами умер в колонии.

Боррель отметил, что в таких условиях многие потенциальные кандидаты даже не пытались баллотироваться, а российские избиратели не имели полноценного доступа к информации и реального выбора.

От имени ЕС он выразил сожаление по поводу решения России не приглашать наблюдателей от ОБСЕ, что противоречит ее обязательствам.

Также Боррель выразил решительное осуждение открытию российских участков на всех оккупированных территориях Украины, что стало очередным нарушением Россией международного права.

"ЕС подчеркивает, что не признает и никогда не признает ни проведение так называемых "выборов" на этих территориях Украины, ни их результатов. Они являются ничтожными и не могут иметь никаких юридических последствий. Политическое руководство РФ и причастные к их организации увидят последствия таких противоправных действий", – отметил Жозеп Боррель.

В заявлении он добавил также, что ЕС "продолжит поддерживать важную работу организаций российского гражданского общества, правозащитников и независимых СМИ".

Напомним, уже ряд государств Восточной Европы и Великобритания заявили, что российские "выборы" невозможно считать свободными и честными, а глава Минобороны Британии сравнил Путина с советским диктатором Сталиным.