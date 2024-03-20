Суд ЕС постановил исключить экс-гонщика "Формулы-1" Мазепина из санкционного списка

Бывший гонщик "Формулы-1", россиянин Никита Мазепин выиграл дело в Суде ЕС, который постановил, что он должен быть исключен из списка санкций Евросоюза против России.

Об этом сообщает "Европейская правда", ознакомившись с решением Суда.

В марте 2022 года Никита Мазепин был включен в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры ЕС в ответ на российскую агрессию против Украины.

Его включение в этот список основывалось на связи с его отцом, бизнесменом Дмитрием Мазепиным, вовлеченным в секторы экономики, обеспечивающие значительный источник доходов для российского правительства. По данным Совета ЕС, Дмитрий Мазепин был основным спонсором деятельности своего сына как гонщика в команде "Формулы-1" Haas через компании, с которыми Мазепин-старший связан.

В сентябре 2022 года, марте 2023 года и сентябре 2023 года Совет ЕС продлил ограничительные меры, принятые против Никиты Мазепина, до 15 марта 2024 года.

Никита Мазепин обратился в Суд общей юрисдикции ЕС с требованием отменить эти акты, утверждая, в частности, что они являются недействительными из-за ошибки в оценке со стороны Совета.

Своим решением Суд ЕС поддержал его иск и отменил акты, которые оспаривал Никита Мазепин. Суд считает, что родственные связи Никиты с его отцом не являются достаточным основанием для того, чтобы считать его связанным с отцом общими интересами.

Суд заявил, что критерий "ассоциации", используемый в режиме санкций ЕС, требует существования связи, выходящей за пределы простых семейных отношений. Суд постановил, что Совет ЕС не выполнил свою обязанность доказывания необходимой связи.

Что касается предполагаемого спонсорства Никиты Мазепина его отцом, то Суд подчеркнул, в частности, что с марта 2022 года Мазепин-младший не является гонщиком команды Haas.

Заметим, в ноябре прошлого года Дмитрий Мазепин проиграл в Суде ЕС дело, в котором оспаривал санкции.

Читайте подробно о том, как олигархи Путина оспаривают решение ЕС.