Почему может пасть дружественное Украине правительство Хорватии

17 апреля в Хорватии состоятся досрочные парламентские выборы. Несмотря на то, что выборы в любом случае должны были пройти в этом году, это произойдет несколько раньше, чем планировалось, что является следствием масштабных протестов, которые прокатились по стране в начале года.

В конце концов, 13 марта парламент распустили и страна официально вошла в избирательный период.

Кроме выборов в Сабор 17 апреля, 9 июня пройдут выборы в Европарламент, а в последние месяцы года должны состояться и президентские.

Результаты следующих выборов могут иметь немалое значение для Украины, отмечает временный поверенный в делах Украины в Боснии и Герцеговине (2018 год) Владимир Цыбульник в статье Хорватии грозит пророссийский разворот: почему возможно падение проукраинского правительства. Далее – краткое ее изложение.

Нынешние выборы начались с нескольких скандальных историй.

Начнем с того, что они вообще могли не состояться, после того как летом прошлого года правительство изменило территории избирательных округов, что коснулось примерно 20% из них.

Это было вызвано значительным сокращением – более 5% – количества избирателей вследствие высокого уровня смертности в стране и значительного уровня эмиграции.

В свою очередь изменения округов требовали изменений в соответствующем законе, которые и были проголосованы в октябре.

Но при этом произошли нарушения конституционных требований в части сроков одобрения, обнародования официального сообщения и даты подписания президентом.

Ситуация остается проблемной до сих пор, и нельзя исключать, что кто-то из проигравших может обратиться в Конституционный суд с требованием признать выборы недействительными...

Впрочем, еще более скандальным стало решение действующего президента Зорана Милановича (один из лидеров Социал-демократической партии – СДП) участвовать в выборах и претендовать на должность премьера.

В целом лидеры трех партий уже подали "заявки" на должность премьер-министра.

Такого нарушения традиций и неписаных правил выборов никогда раньше не было, поскольку кандидатуру главы правительства предлагала партия (блок), которая создала парламентское большинство.

Конституционный суд пришел к выводу, что президент Республики Хорватия Зоран Миланович не может участвовать в политической деятельности любой политической партии во время исполнения им своих обязанностей.

Но что будет, если президент выйдет из своей партии и будет баллотироваться в Сабор как независимый кандидат?

Не исключено, что этот вопрос еще станет актуальным для Хорватии...

Президент Миланович имеет устойчивую репутацию одного из самых пророссийских глав государства среди членов ЕС.

Победа Милановича и его партии (преемницы коммунистической) может привести к кардинальным изменениям не только во внешней политике, но и попыткам изменить всю политическую архитектуру Хорватии, которые не понравятся большинству хорватов.

Так или иначе, а блок, сформированный СДП, является одним из лидеров гонки – за него готовы отдать голоса 13% хорватов. В этот блок входят не только левые, но и антисистемные партии: социалисты, "зеленые", антиглобалисты, крайние националисты, коммунисты и другие левые.

Но если партия решит идти самостоятельно, она может получить почти 18%.

И это заставляет говорить о реальных шансах политсилы Милановича на успех.

Несмотря на все скандалы, партия премьера Андрея Пленковича Хорватский демократический союз (ХДС) остается фаворитом выборов – за нее готовы отдать голоса 26,6% хорватов, а за созданный ею блок – около 36%.

Однако непонятно, будет ли этого достаточно для формирования большинства. Тем более, что по действующему правительству мощно бьют скандалы последних месяцев.

Подробнее – в материале Владимира Цыбульника Хорватии грозит пророссийский разворот: почему возможно падение проукраинского правительства.