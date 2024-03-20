Палата представителей Конгресса США осудила РФ за похищение украинских детей

Палата представителей Конгресса США одобрила двухпартийную резолюцию, которая осуждает похищение Россией украинских детей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Голос Америки".

Соавтор резолюции, конгрессвумен-демократка Сюзан Уайлд сказала: "Преступления России против детей – это самый отвратительный аспект их непрерывной кампании государственного насилия против Украины".

Законодательница добавила, что российские преступления против украинских детей нарушают Международную конвенцию о геноциде, а поданная ею резолюция называет российское правительство ответственным за незаконное похищение детей из Украины и осуждает эти действия.

"Я буду продолжать работать со своими коллегами и украинско-американской общиной, чтобы вынести эту резолюцию на полное голосование", – сказала Уайлд, поскольку документ поступит на рассмотрение Сената США. Уайлд надеется, что там подтвердят непоколебимую поддержку демократии и человечества.

Уайлд отметила, что Россия "пытается уничтожить поколение украинских детей" и своими агрессивными действиями увеличила риски торговли людьми, эксплуатации детского труда, гендерного насилия, голода, травм, лишения образования и привела к гибели большого количества детей.

В январе представители украинской делегации, включая украинских подростков, которые пережили похищения и пытки Россией – свидетельствовали в Конгрессе США во время слушаний Хельсинкской комиссии.

Тогда конгрессмен-республиканец Джо Уилсон сравнил похищение украинских детей россиянами с действиями Гитлера, по инициативе которого во время Второй мировой войны похищали детей с оккупированных территорий европейских стран.

"Россияне будут отвечать за преступления, которые совершают в Украине. Через три недели Хельсинкская комиссия США будет проводить слушания в зале № 600 в Нюрнберге, в том же помещении, где проходили процессы над военными преступниками в '40-х годах. Нет более символического зала суда для обсуждения военных преступлений элиты России и военного преступника Путина", – сказал Уилсон.

Как сообщает издание Business Insider, 9 республиканцев в Палате представителей накануне проголосовали против резолюции с осуждением похищений украинских детей.

Чтобы резолюцию окончательно утвердили, ее должны согласовать обе палаты Конгресса США. Зато подписи президента резолюция не требует, потому что речь идет лишь о позиции самого Конгресса, что не требует действий исполнительной власти.

Напомним, в январе Парламентская ассамблея Совета Европы единодушно согласилась рассмотреть с процедурой срочных дебатов вопрос, касающийся нарушения прав украинских детей.