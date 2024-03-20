Палата представників Конгресу США засудила РФ за викрадення українських дітей

Палата представників Конгресу США схвалила двопартійну резолюцію, яка засуджує викрадення Росією українських дітей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Голос Америки".

Співавторка резолюції, конгресвумен-демократка Сюзан Вайлд сказала: "Злочини Росії проти дітей – це найогидніший аспект їхньої невпинної кампанії державного насильства проти України".

Законодавиця додала, що російські злочини проти українських дітей порушують Міжнародну конвенцію про геноцид, а подана нею резолюція називає російський уряд відповідальним за незаконне викрадення дітей з України та засуджує ці дії.

"Я продовжуватиму працювати зі своїми колегами та українсько-американською громадою, щоб винести цю резолюцію на повне голосування", – сказала Вайлд, оскільки документ надійде на розгляд Сенату США. Вайлд сподівається, що там підтвердять непохитну підтримку демократії та людства.

Вайд зауважила, що Росія "намагається знищити покоління українських дітей" і своїми агресивними діями збільшила ризики торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці, гендерного насильства, голоду, травм, позбавлення освіти та призвела до загибелі великої кількості дітей.

У січні представники української делегації, включаючи українських підлітків, які пережили викрадення й тортури Росією – свідчили у Конгресі США під час слухань Гельсінської комісії.

Тоді конгресмен-республіканець Джо Вілсон порівняв викрадення українських дітей росіянами із діями Гітлера, з ініціативи котрого під час Другої світової війни викрадали дітей з окупованих територій європейських країн.

"Росіяни відповідатимуть за злочини, які чинять в Україні. За три тижні Гельсінська комісія США проводитиме слухання у залі № 600 в Нюрнберзі, у тому самому приміщенні, де тривали процеси над воєнними злочинцями у ‘40-х роках. Немає більш символічної зали суду для обговорення воєнних злочинів еліти Росії і воєнного злочинця Путіна", – сказав Вілсон.

Як повідомляє видання Business Insider, 9 республіканців у Палаті представників напередодні проголосували проти резолюції із засудженням викрадень українських дітей.

Щоб резолюцію остаточно затвердили, її мають погодити обидві палати Конгресу США. Натомість підпису президента резолюція не потребує, бо йдеться лише про позицію самого Конгресу, що не вимагає дій виконавчої влади.

Нагадаємо, у січні Парламентська асамблея Ради Європи одностайно погодилася розглянути з процедурою термінових дебатів питання що, стосується порушення прав українських дітей.