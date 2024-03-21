Король Нидерландов посетил учения военных ВСУ в Британии

Король Нидерландов Виллем-Александр в среду посетил операцию "Интерфлекс" в Великобритании, где пообщался с украинскими военными, которые проходят там подготовку.

Об этом сообщил королевский дом Нидерландов в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

В сообщении указано, что король посетил тренировочную операцию в Англии и пообщался с инструкторами и украинскими солдатами.

Operatie Interflex leidt Oekraïense rekruten op tot militair. Nederland levert een bijdrage met o.a. schietvaardigheid, medische zorg en oorlogsrecht. De Koning bezoekt de operatie in Engeland en spreekt instructeurs en Oekraïense militairen. https://t.co/cAWDdkxqAK pic.twitter.com/E3nZOJihYj March 20, 2024

"Нидерланды делают свой вклад, например, в обучение стрельбе, медицинской помощи и военному праву", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе обучение там начала новая группа украинцев из двухсот военных.

Тренировочный полигон расположен на севере Англии. Нидерланды участвуют в этой программе подготовки с сентября 2022 года.

До 2024 года в рамках операции "Интерфлекс" во главе с Британией на ее территории прошли подготовку 33 тысячи украинских военнослужащих.

Министр обороны Британии Грант Шаппс объявлял о намерениях подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих до конца 2023 года.

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