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Король Нидерландов посетил учения военных ВСУ в Британии

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Новости — Четверг, 21 марта 2024, 07:18

Король Нидерландов Виллем-Александр в среду посетил операцию "Интерфлекс" в Великобритании, где пообщался с украинскими военными, которые проходят там подготовку. 

Об этом сообщил королевский дом Нидерландов в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

В сообщении указано, что король посетил тренировочную операцию в Англии и пообщался с инструкторами и украинскими солдатами.

"Нидерланды делают свой вклад, например, в обучение стрельбе, медицинской помощи и военному праву", – говорится в сообщении. 

На прошлой неделе обучение там начала новая группа украинцев из двухсот военных.

Тренировочный полигон расположен на севере Англии. Нидерланды участвуют в этой программе подготовки с сентября 2022 года. 

До 2024 года в рамках операции "Интерфлекс" во главе с Британией на ее территории прошли подготовку 33 тысячи украинских военнослужащих.

Министр обороны Британии Грант Шаппс объявлял о намерениях подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих до конца 2023 года.

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