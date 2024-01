В Британии с 2022 года подготовили 33 тысячи украинских военных

В рамках операции Interflex во главе с Великобританией на ее территории прошли подготовку уже 33 тысячи украинских военнослужащих.

Об этом в понедельник, 8 января, сообщило Министерство обороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

"33 тысячи украинских солдат прошли подготовку в рамках операции Interflex под руководством Великобритании", – написало ведомство в соцсети Twitter (X).

Там отметили, что операция продолжится в 2024 году, "как и поддержка Украины со стороны Великобритании".

33,000 Ukrainian soldiers have now been trained via the UK-led Operation Interflex.



The UK and its partner nations have been delivering this basic infantry training since 2022.



Operation Interflex continues in 2024, as does the UK's support for Ukraine.



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/PRTaqcPmzD