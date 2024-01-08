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В Британии с 2022 года подготовили 33 тысячи украинских военных

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Понедельник, 8 января 2024, 19:50

В рамках операции Interflex во главе с Великобританией на ее территории прошли подготовку уже 33 тысячи украинских военнослужащих.

Об этом в понедельник, 8 января, сообщило Министерство обороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

"33 тысячи украинских солдат прошли подготовку в рамках операции Interflex под руководством Великобритании", – написало ведомство в соцсети Twitter (X).

Там отметили, что операция продолжится в 2024 году, "как и поддержка Украины со стороны Великобритании".

В Британии с 2022 года продолжается так называемая операция Interflex – обучение для украинских военных от 10 стран-союзниц, к которым должна также присоединиться Румыния.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс ранее объявлял о намерениях подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих до конца 2023 года.

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