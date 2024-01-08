В Британии с 2022 года подготовили 33 тысячи украинских военных
Понедельник, 8 января 2024, 19:50
В рамках операции Interflex во главе с Великобританией на ее территории прошли подготовку уже 33 тысячи украинских военнослужащих.
Об этом в понедельник, 8 января, сообщило Министерство обороны Великобритании, пишет "Европейская правда".
"33 тысячи украинских солдат прошли подготовку в рамках операции Interflex под руководством Великобритании", – написало ведомство в соцсети Twitter (X).
Там отметили, что операция продолжится в 2024 году, "как и поддержка Украины со стороны Великобритании".
33,000 Ukrainian soldiers have now been trained via the UK-led Operation Interflex.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 8, 2024
The UK and its partner nations have been delivering this basic infantry training since 2022.
Operation Interflex continues in 2024, as does the UK's support for Ukraine.
🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/PRTaqcPmzD
В Британии с 2022 года продолжается так называемая операция Interflex – обучение для украинских военных от 10 стран-союзниц, к которым должна также присоединиться Румыния.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс ранее объявлял о намерениях подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих до конца 2023 года.
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