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Король Нідерландів відвідав навчання військових ЗСУ у Британії 

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Новини — Четвер, 21 березня 2024, 07:18

Король Нідерландів Віллем-Александр у середу відвідав полігон у Великій Британії і поспілкувався з українськими військовими, які проходять там підготовку в межах операції "Інтерфлекс".

Про це повідомив королівський дім Нідерландів у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

У повідомленні зазначено, що король відвідав тренувальну операцію в Англії і поспілкувався з інструкторами та українськими солдатами.

"Нідерланди роблять свій внесок, наприклад, у навчання стрільбі, медичній допомозі та військовому праву", – сказано у повідомленні. 

Минулого тижня навчання там розпочала нова група українців з двохсот військових.

Тренувальний полігон розташований на півночі Англії. Нідерланди беруть участь у цій програмі підготовки з вересня 2022 року. 

До 2024 року у межах операції "Інтерфлекс" на чолі з Британією на її території пройшли підготовку 33 тисячі українських військовослужбовців.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс оголошував про наміри підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця 2023 року.

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