Король Нідерландів відвідав навчання військових ЗСУ у Британії 

Король Нідерландів Віллем-Александр у середу відвідав полігон у Великій Британії і поспілкувався з українськими військовими, які проходять там підготовку в межах операції "Інтерфлекс".

Про це повідомив королівський дім Нідерландів у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

У повідомленні зазначено, що король відвідав тренувальну операцію в Англії і поспілкувався з інструкторами та українськими солдатами.

Operatie Interflex leidt Oekraïense rekruten op tot militair. Nederland levert een bijdrage met o.a. schietvaardigheid, medische zorg en oorlogsrecht. De Koning bezoekt de operatie in Engeland en spreekt instructeurs en Oekraïense militairen. https://t.co/cAWDdkxqAK pic.twitter.com/E3nZOJihYj March 20, 2024

"Нідерланди роблять свій внесок, наприклад, у навчання стрільбі, медичній допомозі та військовому праву", – сказано у повідомленні.

Минулого тижня навчання там розпочала нова група українців з двохсот військових.

Тренувальний полігон розташований на півночі Англії. Нідерланди беруть участь у цій програмі підготовки з вересня 2022 року.

До 2024 року у межах операції "Інтерфлекс" на чолі з Британією на її території пройшли підготовку 33 тисячі українських військовослужбовців.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс оголошував про наміри підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця 2023 року.

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