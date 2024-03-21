Украина заключила соглашение с ЕС о сотрудничестве в борьбе с мошенничеством

Министр финансов Сергей Марченко и еврокомиссар по вопросам бюджета и администрирования Йоханнес Хан подписали соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе ЕС по борьбе с мошенничеством.

Как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

"Присоединение к программе по борьбе с мошенничеством является еще одним важным шагом для укрепления сотрудничества с Европейским Союзом, а также построения надежных и прозрачных отношений.

Правительство Украины абсолютно привержено цели программы и готово усиливать сотрудничество для предотвращения любых нарушений, которые вредят финансовым интересам как ЕС, так и Украины", – заявил Марченко.

Отмечается, что целью программы является защита финансовых интересов Евросоюза путем поддержания усилий по борьбе с мошенничеством и коррупцией, влияющих на бюджет ЕС, поддержания взаимодействия между административными органами государств-членов ЕС.

В Минфине уверены, что заключенное соглашение улучшит отчетность по возможным нарушениям в отношении средств ЕС, а также оперативный обмен административной информацией между сторонами в таможенных и сельскохозяйственных делах.

Напомним, Офис генерального инспектора Пентагона во вторник запустил новый веб-сайт, чтобы предоставить американцам больше информации о надзоре за американским оружием и оборудованием, предоставляемым Украине.