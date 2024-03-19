Пентагон запустив вебсайт щодо нагляду за допомогою для України

Офіс генерального інспектора Пентагону у вівторок запустив новий вебсайт, щоб надати американцям більше інформації про нагляд за американською зброєю та обладнанням, що надається Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

Новий вебсайт, запущений у координації з Офісом генерального інспектора Державного департаменту США та Агентством США з міжнародного розвитку, з'явився в той час, коли республіканці в Конгресі продовжують затримувати нове фінансування для України і ставлять під сумнів належний облік зброї, що постачається в країну.

У заяві генінспектора Пентагону зазначається, що вебсайт надає ресурси та інформацію про роботу, яку проводять понад 20 наглядових відомств США, відомих як Міжвідомча робоча група з нагляду за Україною, щоб гарантувати, що допомога Україні не буде використана не за призначенням.

На сайті також розміщена контактна інформація, за якою можна повідомити про будь-які звинувачення у шахрайстві, розтраті або нецільовому використанні допомоги Україні.

Як зазначив у своїй заяві заступник генерального інспектора Пентагону Роберт Сторч, вебсайт є "зручним універсальним ресурсом для людей, які можуть дізнатися більше про наші широкі зусилля в рамках наглядової спільноти з нагляду за використанням коштів платників податків для реагування США на ситуацію в Україні".

Вебсайт має вітальну сторінку з відеороликом, що описує зусилля Міжвідомчої робочої групи з нагляду за Україною, а також вступну інформацію про війну в Україні та підтримку з боку США.

На сайті також розміщені інформаційні бюлетені про те, скільки США надали допомоги Україні з моменту вторгнення Росії у 2022 році – 113,4 мільярда доларів, а також детальна інформація про наглядові проєкти відомств, покликаних забезпечувати захист від нецільового використання зброї.

Республіканці вже давно ставлять питання щодо мільярдів доларів, які спрямовуються в Україну, в тому числі щодо того, чи здійснюється належний нагляд за цими коштами. Офіс Сторча виявив деякі проблеми з відстеженням допомоги Україні, але не знайшов кричущих проблем марнотратства, шахрайства або нецільового використання.

Діана Шоу, виконувачка обов'язків генерального інспектора Державного департаменту США, заявила, що "нагляд за Україною є нашим пріоритетом номер один", привітавши новий вебсайт як новий інструмент, "який допоможе інформувати американських платників податків".

"Ми раді, що цей важливий ресурс – централізований вебсайт, який демонструє вражаючий обсяг і широту нашого загальнодержавного нагляду за реакцією США на безпрецедентну війну Росії в Україні – тепер доступний для наших зацікавлених сторін", – йдеться в заяві Шоу.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи засідання формату "Рамштайн" у вівторок, пообіцяв, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати військові зусилля України проти Росії, у той час як Конгрес США продовжує гальмувати фінансування для Києва.

Днями спікер Палати представників США Майк Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.