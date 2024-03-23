Сенат США не успел принять бюджет до крайнего срока, но должен вскоре проголосовать

Сенат Конгресса США не успел проголосовать за бюджет в крайние сроки, однако по нему есть согласие и голосование с успешным результатом должно состояться в ранние часы субботы.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Поздно вечером 22 марта лидер большинства в Сенате Чак Шумер после длительных переговоров между демократами и республиканцами объявил, что между партиями есть согласие относительно принятия бюджета объемом 1,2 трлн долларов, который рассчитан до конца сентября этого года.

Однако палата не успела утвердить бюджет до полуночи, когда формально закончилось одобренное ранее временное финансирование на работу правительства.

Перед тем в пятницу проект поддержали в Палате представителей.

Если голосование в ранние часы субботы будет успешным, как и ожидается, принятый бюджет пойдет на подпись к президенту Джо Байдену.

Офис по управлению и бюджету Белого дома объявил, что федеральные ведомства не будут приостанавливать работу из-за отсутствия финансирования, учитывая уверенность в том, что Сенат вскоре сможет утвердить полноценный бюджет на две трети правительственных программ до конца финансового года, который в США завершается 30 сентября.

Ранее в этом месяце Конгресс утвердил финансирование на одну треть всех программ.

Напомним, по данным СМИ, после одобрения бюджета в Палате представителей трампистка Марджори Тейлор Грин инициировала отставку спикера-однопартийца Майка Джонсона, обвинив его в том, что он "слишком много отдал" президенту Джо Байдену и демократам во время переговоров о финансировании правительства. Неизвестно, удастся ли ей собрать достаточно голосов для своей инициативы.

Ранее спикер Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании в поддержку Украины рассмотрят в Палате представителей, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.