СМИ: Соратница Трампа инициирует отставку спикера Джонсона

Член Палаты представителей США от республиканцев Марджори Тейлор Грин, принадлежащая к числу трампистов, инициировала отставку спикера-однопартийца Майка Джонсона.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Hill.

По словам информированного источника, Грин подала ходатайство об отставке с должности спикера – тот самый процедурный шаг, который привел к отставке бывшего спикера от республиканцев Кевина Маккарти в октябре 2023 года.

Этому предшествовало голосование Палатой представителей за пакет законопроектов о расходах, чтобы предотвратить приостановку работы правительства США.

В эфире подкаста Стива Бэннона в пятницу утром Грин обвинила Джонсона в том, что он слишком много отдал президенту Джо Байдену и демократам во время переговоров о финансировании правительства.

Неясно, найдется ли достаточно голосов, чтобы отстранить спикера. Как отмечает The Hill, это связано с тем, что ряд демократов, которые единогласно проголосовали за отставку Маккарти в октябре, заявляют, что поддержат Джонсона, если он продолжит заключать двухпартийные соглашения с Байденом по таким вопросам, как финансирование правительства и помощь Украине.

Джонсон отказался рассматривать одобренный Сенатом пакет поддержки Украины, но пообещал работать над версией законопроекта для Палаты представителей, когда Конгресс вернется в Вашингтон в середине следующего месяца после каникул.

Перед этим спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

На днях спикер Палаты представителей США Майк Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.

Также он допустил, что помощь Украине и Израилю все же разделят на отдельные проекты. Любой новый проект должен будет получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.