Макрон: Ошибочно считать, что РФ остановится на Донбассе и в Крыму

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что тот, кто думает, что Россия в своих захватнических намерениях остановится на украинских Донбассе и Крыму, ошибается.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос относительно комментариев Кремля о том, что РФ считает, что она в состоянии войны из-за помощи Запада Украине, президент Франции сказал, что было бы ошибкой думать, что Россия планирует остановить свою агрессию на Донбассе и в Крыму.

"Используя этот термин, мы также открываем неопределенность относительно военных целей РФ", – отметил Макрон.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: "Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден", сообщает русская служба "Радио Свобода".

Перед этим Макрон осудил недавние агрессивные высказывания российских политиков в адрес Франции и, в частности, заявление вице-спикера Госдумы Петра Толстого, видя в них явный признак "нервозности".

Несмотря на споры вокруг его высказываний о возможной отправке западных войск в Украину, президент Франции Эмманюэль Макрон отказался отступить, настаивая на том, что его заявления были хорошо продуманы, но также подчеркнув, что Франция не будет следовать "логике эскалации" в отношениях с Москвой.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

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