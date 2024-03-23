Макрон: Помилково вважати, що РФ зупиниться на Донбасі та в Криму

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що той, хто думає, що Росія у своїх загарбницьких намірах зупиниться на українських Донбасі та Криму, помиляється.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Відповідаючи на питання щодо коментарів Кремля про те, що РФ вважає, що вона у стані війни через допомогу Заходу Україні, президент Франції сказав, що було б помилкою думати, що Росія планує зупинити свою агресію на Донбасі та в Криму.

"Використовуючи цей термін, ми також відкриваємо невизначеність щодо військових цілей РФ", – зазначив Макрон.

Раніше речник Кремля Дмітрій Песков заявив: "Так, це починалося як спеціальна військова операція, але щойно там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я в цьому переконаний", повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

Перед цим Макрон засудив нещодавні агресивні висловлювання російських політиків на адресу Франції і, зокрема, заяву віцеспікера Держдуми Петра Толстого, вбачаючи в них явну ознаку "нервозності".

Попри суперечки навколо його висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну, президент Франції відмовився відступити, наполягаючи на тому, що його заяви були добре продумані, але також підкресливши, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з Москвою.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

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