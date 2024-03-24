Российская ракета нарушила воздушное пространство Польши

В ночь на 24 марта, на фоне ракетного обстрела Россией Украины, одна из российских ракет нарушила воздушное пространство Польши.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в своем коммюнике, пишет "Европейская правда".

Утверждают, что ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

"В 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных сегодня ночью авиацией дальнего действия Российской Федерации. Целями ударов были города Западной Украины", – сообщило Оперативное командование Вооруженных сил.

❗ Informujemy, że 24 marca br. o godz. 4.23 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną z rakiet manewrujących wystrzelonych dzisiejszej nocy przez lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Celem wykonywanych uderzeń były miejscowości znajdujące się… pic.twitter.com/FQbGqs2KEw – Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 24, 2024

Согласно сообщению, за ракетой в течение всего полета наблюдали через военные радиолокационные системы.

"Сегодня ночью были задействованы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Поднята в воздух, в частности, польская авиация и авиация союзников. Польская армия непрерывно следит за ситуацией на украинской территории и находится в постоянной боевой готовности, чтобы обеспечить безопасность польского воздушного пространства", – говорится в сообщении командования.

"Наши системы радиолокации наблюдали за объектом все время, пока он находился в нашем воздушном пространстве. Мы знали траекторию полета, было понятно, что этот объект не направится вглубь нашей страны", – сказал в комментарии RMF FM подполковник Яцек Горышевский, представитель Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

Предыдущее нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой, запущенной в сторону Украины, произошло 29 декабря 2023 года, также в Люблинском воеводстве. Тогда ракета находилась на польской территории менее трех минут.

В ночь на 24 марта украинские силы ПВО сбили 18 ракет и 25 "Шахедов", запущенных россиянами.