Британия выделит почти $700 млн на ядерную оборону и энергетику

Правительство Великобритании планирует выделить 550 миллионов фунтов (почти 700 миллионов долларов) на ядерное сдерживание и энергетическую инфраструктуру в рамках "критически важных национальных усилий", направленных на сохранение отрасли и защиту страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

К 2030 году правительство инвестирует 353 млн фунтов в обучение и развитие навыков в оборонном и гражданском ядерном секторе, а также 200 млн фунтов – в город Барроу-ин-Фернесс, где расположена британская программа атомных подводных лодок, с целью возрождения этого района в течение следующих 10 лет.

Лондон также объявил о дополнительных 400 миллионах фунтов частных инвестиций в создание 40 тысяч новых рабочих мест, в которых нуждается отрасль.

Эти планы поддерживают такие компании, как BAE Systems, Rolls-Royce, Babcock International Group и Electricite de France SA, отмечает правительство.

Ранее министр финансов Джереми Хант заявлял, что расходы на оборону необходимо увеличить, "как только это станет возможным".

Как отмечает Bloomberg, Барроу-ин-Фернесс, который накануне посетил премьер Риши Сунак, будет ключевым для строительства следующего поколения атомных подводных лодок, которые, как ожидается, развернут в 2040-х годах в рамках союза по безопасности с Австралией и США.

Оппозиционная Лейбористская оппозиция уже заявила, что "полностью поддержит эти планы" по инвестициям в отрасль.

Ранее Австралия и Великобритания подписали новое соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности, которое облегчает совместные операции их вооруженных сил на территории обеих стран.

По соглашению AUKUS между Австралией, Великобританией и США, Австралия приобретет несколько американских подводных лодок класса "Вирджиния" в течение следующего десятилетия и построит новую подводную лодку на судостроительных верфях в Аделаиде к 2040 году.

Напомним, формат AUKUS основали в сентябре 2021 года. Тогда соглашение привело к серьезной обиде со стороны Франции, поскольку это новое партнерство сорвало давний франко-австралийский контракт на десятки миллиардов долларов. Подробнее об этом – в статье Соглашение, которое разозлило Макрона: как США и союзники меняют мировую систему безопасности.