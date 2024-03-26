Кулеба: Получаем раздраженные комментарии от Германии за просьбу передать Taurus
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что получает "раздраженные комментарии" от Германии, когда Украина призывает Берлин передать дальнобойные ракеты Taurus.
Об этом украинский министр сказал в интервью Politico, пишет "Европейская правда".
Когда Кулебу спросили о позиции Германии по Taurus, он сказал, что "устал отвечать на этот вопрос".
"Можете меня цитировать, я не против. Но каждый раз, когда я отвечаю на вопрос (о Taurus – Ред.), я получаю раздраженные комментарии в ответ из Берлина. Оставьте это им. Они сами поставили себя в такую ситуацию. Пусть ищут выход", – отметил он.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц публично называл разные причины не предоставлять Украине Taurus – от нежелания эскалации и втягивания в войну с Россией до опасения, что ракетами ударят где-то по Москве.
По данным СМИ, ключевая причина, по которой Шольц активно сопротивляется передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, якобы может быть связана с особенностями наведения целей. Этой же причиной пользуется ряд немецких политиков, аргументируя отказ в предоставлении Украине ракет.