Разведка Британии рассказала о дилемме РФ, касающейся новых военных подразделений

Разведка Великобритании рассказала, что РФ столкнулась с дилеммой, касающейся новосозданных подразделений: оставлять ли их в местах дислокации после создания либо же перебрасывать для участия в военных действиях в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 26 марта.

В ведомстве отметили, что в недавно созданном Ленинградском военном округе в Луге появились объявления о наборе в 44-й армейский корпус.

Как отмечают британские аналитики, РФ прилагает усилия для расширения своих войск на северо-западе страны, поскольку большинство ее сил остается задействованными в войне в Украине.

"России почти наверняка придется решать, оставлять ли новые подразделения, такие как 44-й армейский корпус, в местах их дислокации после создания или перебрасывать их для участия в операциях в Украине, чтобы поддерживать там боевую мощь", – говорится в обзоре.

В разведке напомнили, что ранее РФ немедленно отправляла в Украину вновь созданные подразделения.

В ведомстве предполагают, что необходимость поддерживать операции в Украине "сдерживает более глобальные амбиции России по расширению своих вооруженных сил".

Перед этим британская разведка проанализировала, способна ли РФ сформировать и обеспечить две новые армии, создание которых ранее анонсировал российский министр обороны Сергей Шойгу.

Перед этим речь шла о ситуации со строительством Россией железнодорожной линии через временно оккупированные территории Украины.