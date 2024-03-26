Министр обороны Франции допускает радикальные шаги для наращивания оборонного производства

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что "не исключает" реквизиции мощностей предприятий для того, чтобы наращивать оборонное производство.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит Le Figaro.

Лекорню во вторник сказал, что не исключает реквизиции (изъятие с компенсацией) "персонала, складов или мощностей производства", или введение обязательств для определенных предприятий отдавать приоритет военным потребностям.

Министр отметил, что закон о военном планировании на 2024-2030 годы, принятый в 2023 году, дает основания для таких радикальных шагов государства в условиях явной или предполагаемой угрозы для страны. Потенциальная реквизиция может осуществляться на основании решения Совета министров.

Напомним, недавно Еврокомиссия объявила о выделении 500 млн евро европейским компаниям для наращивания мощностей по производству боеприпасов по схеме, которая позволит увеличить поставки снарядов в Украину и пополнить запасы стран ЕС.

В январе профильный еврокомиссар говорил, что европейский ОПК сможет до конца 2024 года произвести не менее 1,3 млн снарядов.

Читайте также: Макрон без красных линий: что стоит за идеей президента Франции о войсках НАТО в Украине.