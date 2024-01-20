Єврокомісар обіцяє, що ЄС зможе виробити 1,3 млн снарядів до кінця року

Європейський Союз матиме можливість виробити щонайменше 1,3 мільйона снарядів до кінця 2024 року, адже перед ЄС стоїть подвійне завдання – надання військової допомоги Україні та поповнення власних запасів.

Як пише "Європейська правда", про це заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон під час візиту до Естонії, повідомляє RTBF.

"Ми продовжимо вдосконалювати наші виробничі потужності, ймовірно, до 1,3-1,4 мільйона до кінця цього року, і продовжимо значно збільшувати їх наступного року", – сказав він.

Єврокомісар відмовився розкрити поточні цифри виробництва, вказавши, що це секретні дані.

"З такою потужністю, щоб виробляти мільйон снарядів, ми повинні переконатися, що більшість з них потрапляє в Україну в пріоритетному порядку. Тому що саме там (в них) є нагальна потреба", – додав Бретон.

За його словами, ЄС досягне своєї мети – мати виробничі потужності в один мільйон снарядів на рік – до березня або квітня 2024 року.

"Ми переживаємо вирішальний момент для нашої колективної безпеки в Європі, і в загарбницкій війні, яку в Україні веде РФ, Європа повинна й продовжуватиме підтримувати Україну всіма своїми ресурсами", – зазначив Бретон.

Нещодавно Бретон висунув ідею створити оборонний фонд Європейського Союзу в розмірі 100 мільярдів євро та закликав наростити виробництво зброї, аби зрівнятись із потенціалом РФ.

"Я переконаний, що ми це зробимо", – сказав він, додавши, що лідери ЄС обговорять це питання на саміті 1 лютого. Рішення про виділення грошей з бюджету ЄС на оборонну промисловість має схвалити саме Європейська рада.

Єврокомісар також заявляв, що досягнення мети у вигляді постачання Україні мільйона артилерійських снарядів до весни 2024 року вимагатиме скорочення експорту до країн, що не є членами ЄС, і тиску урядів країн-членів на власну збройну промисловість для нарощування виробництва.

Раніше "ЄвроПравда" розповідала, як зусилля Європи, спрямовані на збільшення виробництва озброєнь і допомогу Україні у боротьбі з російським вторгненням, зіткнулися з несподіваною перешкодою в особі німецької місцевої влади.