Два российских десантных корабля и танкер "заблудились" в водах Испании

Штаб обороны Испании (EMAD) заявил, что в течение 21-26 марта патрульные катера испанских Военно-морских сил сопровождали два российских десантных корабля и танкер, которые проплывали в испанских суверенных водах.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении EMAD.

Испанские патрульные катера Atalaya и Vigía отслеживали российские десантные корабли "Иван Грен" и "Александр Отраковский", а также нефтяной танкер "Кола".

Катер Atalaya впервые обнаружил российские суда в суверенных водах Испании на северо-западе Пиренейского полуострова утром в четверг, 21 марта. За ними следили до пересечения границы с Португалией, где патрулирование на себя взял португальский фрегат "Бартоломеу Диаш".

Затем, с 23 по 26 марта, за тремя российскими кораблями следил испанский патрульный катер Vigía в акватории Кадисского залива.

Об инцидентах в рамках "операции по морскому наблюдению и безопасности" ВМС Испании не сообщалось.

Напомним, в 2021 году власти Испании не выдали разрешение России на пребывание двух военных кораблей в порту города Сеута на северном побережье Африки для дозаправки и пополнения запасов.