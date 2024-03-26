Два російські десантні кораблі й танкер "заблукали" у водах Іспанії

Штаб оборони Іспанії (EMAD) заявив, що протягом 21-26 березня патрульні катери іспанських Військово-морських сил супроводжували два російські десантні кораблі й танкер, які пропливали в іспанських суверенних водах.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві EMAD.

Іспанські патрульні катери Atalaya і Vigía відстежували російські десантні кораблі "Іван Грен" і "Александр Отраковський", а також нафтовий танкер "Кола".

Катер Atalaya уперше виявив російські судна в суверенних водах Іспанії на північному заході Піренейського півострова вранці в четвер, 21 березня. За ними стежили до перетину кордону з Португалією, де патрулювання на себе взяв португальський фрегат "Бартоломеу Діаш".

Потім, із 23 по 26 березня, за трьома російськими кораблями стежив іспанський патрульний катер Vigía в акваторії Кадіської затоки.

Про інциденти в межах "операції з морського спостереження і безпеки" ВМС Іспанії не повідомлялось.

Нагадаємо, у 2021 році влада Іспанії не видала дозвіл Росії на перебування двох військових кораблів в порту міста Сеута на північному узбережжі Африки для дозаправки та поповнення запасів.