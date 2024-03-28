Послы G7 призвали к добропорядочному отбору нового руководства ВККС

Послы стран "Группы семи" в Украине прокомментировали недавнее увольнение главы Высшей квалификационной комиссии судей, призванной проверять судей на добропорядочность, Романа Игнатова на фоне скандала с его якобы российским гражданством.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", послы написали в Twitter (X).

Дипломаты G7 подчеркнули, что "внимательно следят" за новостями ВККС и "призывают к прозрачному процессу отбора нового руководства, которое должно быть добродетельным и независимым".

"Продвижение реформ и наполнение судов проверенными судьями имеет решающее значение для общественного доверия к судебной власти и инвестиций частного сектора", – добавили послы.

1/2 G7 Ambassadors are following High Qualifications Commission of Judges news closely & urge a transparent selection process for new leadership with integrity & independence. – G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) March 28, 2024

Накануне стало известно, что Высшая квалификационная комиссия судей удовлетворила заявление своего председателя Романа Игнатова об увольнении с должности, а также выход из состава ВККС.

Это произошло после того, как СМИ сообщили о якобы обнаруженном у Игнатова российском гражданстве. Его существование сам экс-глава ВККС отрицал. Параллельно Государственное бюро расследований ведет расследование в отношении Игнатова по статье о госизмене.

Напомним, что Романа Игнатова на других членов Высшей квалификационной комиссии судей назначил в июне 2023 года Высший совет правосудия. Это было одной из задач для Украины, которые она получила вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС.