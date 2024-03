Посли G7 закликали до доброчесного відбору нового керівництва ВККС

Посли країн "Групи семи" в Україні прокоментували нещодавнє звільнення голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів, покликаної перевіряти суддів на доброчесність, Романа Ігнатова на тлі скандалу з його нібито російським громадянством.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", посли написали у Twitter (X).

Дипломати G7 підкреслили, що "уважно стежать" за новинами ВККС і "закликають до прозорого процесу відбору нового керівництва, яке має бути доброчесним і незалежним".

"Просування реформ і наповнення судів перевіреними суддями має вирішальне значення для суспільної довіри до судової влади й інвестицій приватного сектора", – додали посли.

1/2 G7 Ambassadors are following High Qualifications Commission of Judges news closely & urge a transparent selection process for new leadership with integrity & independence.