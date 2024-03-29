Главу "МИД" Приднестровья, который не пришел на допрос СБУ, объявили в розыск в Украине

Министерство внутренних дел объявило в розыск гражданина Украины, главу так называемого министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Республики Виталия Игнатьева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует запись в базе розыска украинского МВД.

Из карточки следует, что "главу" приднестровского "МИД" разыскивает управление Службы безопасности Украины в Винницкой области, которое ранее в этом году вызвало его на допрос.

Мера пресечения в отношении Игнатьева, который, по данным украинской стороны, находится в Тирасполе, не применялась.

Напомним, 9 января в официальном правительственном вестнике Украины опубликовали информацию о том, что главу "внешнеполитического ведомства Приднестровья" вызывают в отделение СБУ для "получения письменного уведомления о подозрении в совершенных преступлениях".

Игнатьеву объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "публичные призывы к изменению границ территории или государственной границы Украины" и "осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией".

Виталий Игнатьев – уроженец и гражданин Украины, который в 2012-2015 годах был членом объединенно-контрольной комиссии со стороны Приднестровья, а с 2016-го возглавляет "внешнеполитическое ведомство" непризнанной страны.

Журналисты-расследователи ранее указывали, что так называемое руководство Приднестровья имеет украинские паспорта, которые оно активно использовало для въезда в Украину по крайней мере до полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022-го.