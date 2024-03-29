Голову "МЗС" Придністров’я, який не прийшов на допит СБУ, оголосили в розшук в Україні

Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук громадянина України, очільника так званого міністерства закордонних справ невизнаної Придністровської Республіки Віталія Ігнатьєва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить запис у базі розшуку українського МВС.

З картки випливає, що "голову" придністровського "МЗС" розшукує управління Служби безпеки України у Вінницькій області, яке раніше цього року викликало його на допит.

Запобіжний захід щодо Ігнатьєва, який, за даними української сторони, перебуває у Тирасполі, не застосовувався.

Нагадаємо, 9 січня в офіційному урядовому віснику України опублікували інформацію про те, що голову "зовнішньополітичного відомства Придністров'я" викликають у відділення СБУ для "отримання письмового повідомлення про підозру у вчинених злочинах".

Ігнатьєву оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: "публічні заклики до зміни меж території або державного кордону України" та "здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією".

Віталій Ігнатьєв – уродженець і громадянин України, який у 2012-2015 роках був членом об'єднано-контрольної комісії з боку Придністров'я, а з 2016-го очолює "зовнішньополітичне відомство" невизнаної країни.

Журналісти-розслідувачі раніше вказували, що так зване керівництво Придністров’я має українські паспорти, які воно активно використовувало для в’їзду в Україну принаймні до повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022-го.