Голову "МЗС" Придністров’я в Україні звинуватили в колабораціонізмі й викликали до СБУ

Так званого міністра закордонних справ невизнаної Придністровської республіки, власника українського паспорта Віталія Ігнатьєва викликають на допит до Служби безпеки України у зв'язку з підозрою в колабораційній діяльності та посяганні на територіальну цілісність України.

Відповідне повідомлення з'явилося в офіційному урядовому віснику України "Урядовий кур'єр" 9 січня, передає "Європейська правда".

Ігнатьєву, який є уродженцем Одещини та має громадянство України, оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: "публічні заклики до зміни меж території або державного кордону України" та "здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією".

Віталій Ігнатьєв Фото: NewsMaker

Згідно з повідомленням в "Урядовому кур’єрі", голові "МЗС" невизнаного Придністров’я треба з’явитись до управління Служби безпеки України у Вінницькій області протягом 15-17 січня "для отримання письмового повідомлення про підозру" та "проведення інших процесуальних дій".

Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, у разі неявки з неповажної причини підозрюваному загрожує штраф, а умисне ухилення від явки є "підставою для проведення спеціального досудового розслідування".

Віталій Ігнатьєв – уродженець і громадянин України, який у 2012-2015 роках був членом об'єднано-контрольної комісії з боку Придністров'я, а з 2016-го очолює "зовнішньополітичне відомство" невизнаної країни.

Журналісти-розслідувачі раніше вказували, що так зване керівництво Придністров’я має українські паспорти, які воно активно використовувало для в’їзду в Україну принаймні до повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022-го.