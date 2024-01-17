Власти Молдовы узнали из СМИ о подозрении главе "МИД" Приднестровья от СБУ

Вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Олег Серебрян 17 января прокомментировал объявление Службой безопасности Украины подозрения главе "МИД" непризнанного Приднестровья Виталию Игнатьеву.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Серебряного спросили, получила ли Молдова сообщение о том, что Игнатьева подозревают в коллаборационизме и попытке подрыва территориальной целостности Украины и вызывают в СБУ для получения письменного уведомления о подозрении.

"Официального сообщения от украинских коллег об этом мы не получали. Мы также узнали об этом в СМИ", – сказал он.

Вице-премьер Молдовы добавил, что не знает, получала ли информацию о подозрении Игнатьеву Генеральная прокуратура: "Если они его и получили, то по крайней мере мне лично об этом не сообщали".

9 января в официальном правительственном вестнике Украины опубликовали информацию о том, что глава "внешнеполитического ведомства Приднестровья" Виталий Игнатьев вызывается в отделение Службы безопасности Украины для "получения письменного уведомления о подозрении в совершенных преступлениях".

Виталий Игнатьев – уроженец и гражданин Украины, который в 2012-2015 годах был членом объединенно-контрольной комиссии со стороны Приднестровья, а с 2016-го возглавляет "внешнеполитическое ведомство" непризнанной страны.

Журналисты-расследователи ранее указывали, что так называемое руководство Приднестровья имеет украинские паспорта, которые оно активно использовало для въезда в Украину по крайней мере до полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022-го.