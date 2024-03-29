США предостерегли десятки компаний от помощи России с поставками военных товаров

Соединенные Штаты обратились к ряду компаний с просьбой прекратить поставки товаров более 600 иностранным сторонам из-за опасений, что эти товары могут быть перенаправлены в Россию для усиления ее военной машины.

Об этом заявил помощник государственного секретаря США Мэтью Аксельрод, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во время ежегодной конференции по экспортному контролю в Вашингтоне Аксельрод заявил, что за последние несколько недель Госдеп направил письма более 20 американским компаниям, каждый из которых содержал список из более 600 иностранных сторон.

"В этих письмах мы попросили американские компании добровольно прекратить поставки этим сторонам из-за высокого риска переправки в Россию", – пояснил чиновник.

Компании, которым были направлены письма, производят и продают продукцию, найденную в сбитых в Украине ракетах и беспилотниках, уточняет Reuters.

Аксельрод отметил, что высокопоставленные чиновники Министерства торговли, Госдепа и Министерства финансов США также обращаются непосредственно к руководителям американских компаний, чтобы обсудить дальнейшие шаги, которые они могут предпринять, чтобы их товары не попали в Россию.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году США и более 30 других стран ввели ряд санкций, направленных на ослабление способности России вести войну, перекрывая доступ к западным технологиям.

Тем не менее, американские компоненты и дальше обнаруживают в российском вооружении, оставленном на поле боя в Украине.

Напомним, 23 февраля президент США объявил, что Соединенные Штаты вводят более 500 санкций против РФ и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину и после смерти Алексея Навального.