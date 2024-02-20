В ракете КНДР, которой РФ била по Украине, есть детали из Европы и США - отчет

Британская исследовательская организация Conflict Armament Research (CAR) обнаружила сотни компонентов производства европейских и американских компаний в баллистической ракете, которую Северная Корея передала России для удара по Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

CAR непосредственно исследовал 290 компонентов из остатков северокорейской баллистической ракеты, найденных в январе в Харькове. 75% этих компонентов были разработаны и проданы компаниями, зарегистрированными в США.

Еще 16% компонентов, найденных в ракете, были связаны с компаниями, зарегистрированными в Европе, и 9% – с компаниями, зарегистрированными в Азии. Большинство этих компонентов касались навигационной системы ракеты.

Данные британской исследовательской группы, как пишет CNN, являются "первым публичным подтверждением того, что Северная Корея полагается на иностранные технологии для разработки своей ракетной программы".

В отчете CAR говорится, что обнаруженные компоненты могут быть связаны с 26 компаниями со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии, Нидерландах, Сингапуре, Швейцарии и на Тайване. Доказательств того, что речь шла о прямых поставках, нет: вероятно, КНДР закупила западные компоненты через посредников, уклоняясь от санкций.

Также в отчете отмечается, что обнаруженные западные компоненты были изготовлены между 2021-2023 годами. Это позволило аналитикам CAR предположить, что северокорейская ракета, которой РФ ударила по Украине в январе, "не могла быть собрана раньше марта 2023 года".

Кроме ракет, Северная Корея также предоставила России сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. Благодаря этой поддержке, а также способности Москвы получать детали через третьи страны, Россия смогла нарастить производство боеприпасов, что значительно превышает объемы, которые Украина получает от своих союзников.

По данным СМИ, санкции против КНДР должны появиться в 13-м пакете санкций Европейского Союза в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.