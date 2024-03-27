Разведка Британии: Днепровская флотилия РФ будет уязвимой для украинских дронов

Разведка Великобритании проанализировала заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о создании Днепровской флотилии и бригады катеров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в новом разведывательном обзоре британского Минобороны.

В ведомстве отметили, что Днепровская флотилия, вероятно, будет уязвимой для украинских надводных дронов, которые эффективно уничтожают российские суда, действующие в Черном море.

Как отмечают британские аналитики, с помощью этого нового формирования РФ, вероятно, стремится охранять водные пути Днепра и острова, которые отделяют оккупационные силы от подконтрольного Украине города Херсон.

"Существует реальная возможность, что Днепровская флотилия будет подчинена Днепровской группе войск, которая объединила Запорожскую и Днепровскую группы войск в феврале 2024 года", – говорится в обзоре.

В разведке считают, что РФ, вероятно, хочет помешать украинским переправам через реку, таким как операция по созданию и удержанию Крынского плацдарма.

В связи с этим Минобороны Британии напомнило, что 17 марта 2024 года украинские силы сообщили, что разбили 810-ю гвардейскую российскую бригаду морской пехоты в Крынках.

"Вполне вероятно, что это формирование будет иметь отдельные функции речного патрулирования, в то время как Черноморский флот будет действовать дальше в восточной части Черного моря", – говорится в обзоре.

Накануне разведка Великобритании рассказала, что РФ столкнулась с дилеммой относительно вновь созданных подразделений: оставлять их в местах дислокации после создания или перебрасывать их для участия в военных действиях в Украине.

Ранее британская разведка проанализировала, способна ли РФ сформировать и обеспечить две новые армии, создание которых ранее анонсировал российский министр обороны Сергей Шойгу.

Перед этим речь шла о ситуации со строительством Россией железнодорожной линии через временно оккупированные территории Украины.