В Красном море повредили три важных телекоммуникационных кабеля

Три важных кабеля связи, проходящих через Красное море, перестали функционировать.

Об этом сообщает Associated Press, пишет "Европейская правда".

Кабели, с которыми заметили проблему, включают Asia-Africa-Europe 1, Europe India Gateway, Seacom и TGN-Gulf, сообщили в компании HGC Global Communications. Там отметили, что повреждения повлияли на 25% всего трафика, который проходил по кабелям через Красное море, и что потерю компенсируют другими маршрутами.

Маршрут через Красное море считается одним из крайне важных для обеспечения передачи данных между Азией и Европой.

Seacom сообщили, что предварительные данные указывают на повреждение того сегмента кабеля, который пролегает в территориальных водах Йемена в Красном море.

Хуситы со своей стороны заявили, что не причастны к инциденту, и возложили ответственность на американские и британские военные корабли, не приводя никаких доказательств.

Законное йеменское правительство в экзиле заявляло, что хуситы якобы намерены повредить кабели.

Если допустить, что боевики действительно причастны к этому, неизвестно, как они могли выполнить такую операцию самостоятельно. Считается, что у них нет специалистов или оборудования для такой диверсии, поскольку речь идет о глубине более 100 метров. Однако кабели теоретически возможно повредить якорем судна, если волочить его по дну.

Операторы пока воздерживаются от предположений о том, что именно повредило кабель, до его физического обследования.

Как известно, с ноября боевики-хуситы начали атаковать торговые суда, следующие через Красное море, объясняя это якобы поддержкой палестинского народа. Поскольку угроза для торгового судоходства в регионе серьезно затрагивает экономические интересы многих государств, западные союзники направили в Красное море свои военные корабли, чтобы сбивать ракеты и ударные беспилотники хуситов.

Напомним, в октябре 2023 года был поврежден газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией и кабель эстонского оператора. Наиболее вероятным виновником считают якорь китайского торгового судна.