Техническое расследование повреждения в октябре газопровода Balticconnector, соединяющего Финляндию и Эстонию, подтвердило подозрение, что найденный неподалеку от газопровода якорь принадлежит китайскому судну Newnew Polar Bear.

Об этом сообщила полиция Финляндии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

"На данный момент можно утверждать, что якорь, поднятый из моря 24 октября, по определенным техническим характеристикам подходит в качестве якоря для Newnew Polar Bear. Также было обнаружено, что на якоре, о котором идет речь, – тот же тип краски, что и на поврежденной газовой трубе", – сказал комиссар по вопросам преступности Ристо Лохи.

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.

Впоследствии обнаружили повреждение подводного телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Швецией – вероятно, в то же время, как был поврежден газопровод Balticconnector.

На морском дне неподалеку обнаружили след от якоря, ведущего к месту повреждения газопровода, а затем сам якорь подняли с моря.

Финское Национальное бюро расследований заявило, что повреждение газопровода Balticconnector вероятнее всего, повлекло за собой действие судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

Расследование повреждения газопровода Balticconnector продолжается уже месяц.

"Технические исследования все еще продолжаются, несмотря на то, что активные работы на месте происшествия уже завершились", – сказал Лохи.

Центральная уголовная полиция расследует дело как вандализм при отягчающих обстоятельствах.

По данным газотранспортной компании Gasgrid, газопровод будет введен в эксплуатацию не ранее апреля 2024 года.

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