Рейтинг президентских кандидатов в Польше возглавил мэр Варшавы

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский возглавил рейтинг потенциальных кандидатов на выборах президента Польши.

Об этом свидетельствует последний опрос, проведенный от имени Wirtualna Polska компанией United Surveys, пишет "Европейская правда".

Респондентов спрашивали, за какого кандидата они бы проголосовали на выборах президента. Больше всего – 30,8% – отметили, что проголосовали бы за Рафала Тшасковского, нынешнего мэра Варшавы.

Второе место занял бы бывший премьер-министр от "Права и справедливости" Матеуш Моравецкий с 25,9%.

Шимон Головня, спикер Сейма от "Третьего Пути", занял бы третью позицию с 23,1%.

В предыдущем опросе, проведенном в середине февраля, три сильнейших кандидата получили очень похожую поддержку. Тогда Шимон Головня победил с небольшим перевесом (24,8%), опередив Матеуша Моравецкого на 0,5 процентных пункта. Замыкал тройку лидеров Рафал Тшасковский, набравший тогда 22,2% голосов.

Выборы президента Польши должны состояться в 2025 году. Действующий президент Анджей Дуда не имеет права баллотироваться, поскольку уже занимал должность два срока.

А в этом году в Польше состоятся местные выборы. "Гражданская коалиция" премьера Польши Дональда Туска минимально сохраняет свое преимущество над оппозиционной "Право и справедливость" и может получить большинство во всех регионах, кроме двух восточных воеводств.