Почему представитель Китая поехал в турне по Европе и как с ним должна контактировать Украина

Специальный представитель китайского правительства по вопросам Евразии Ли Хуэй отправился в очередное турне в Украину, Россию и ряд европейских стран: Бельгию, Польшу, Германию и Францию.

Китайский топ-дипломат уже посетил Москву, где во время встречи с заместителем главы МИД России Михаилом Галузиным повторил уже привычные для Пекина тезисы.

В то же время он добавил к привычным тезисам предложение, которого Китай ранее избегал, – о готовности "быть посредником и достичь консенсуса между Россией, Украиной и другими заинтересованными сторонами".

Это может говорить о несколько новом развитии китайской позиции, обращает внимание приглашенный научный сотрудник Тайваньского института исследований национальной обороны и безопасности Юрий Пойта в колонке Китай проверяет готовность Запада к уступкам: что стоит за визитом Ли Хуэя в Украину. Далее – краткое ее изложение.

Прошлогодние визиты Ли Хуэя в Россию, Украину и европейские страны в рамках челночной дипломатии Китая не принесли ожидаемых результатов.

Два года полномасштабной войны демонстрируют, что Китай в целом не меняет свою позицию, отмечает автор колонки.

По его словам, КНР не критикует Россию за ее вторжение; полностью возлагает вину за "украинский кризис" на "расширение НАТО"; выступает против применения односторонних санкций против России; призывает к прекращению предоставления Украине вооружения; настаивает на том, что "рациональные беспокойства России по безопасности" должны учитываться.

Одновременно, напоминает эксперт, на уровне риторики Китай выступает за уважение территориальной целостности "всех стран" и за соблюдение "ядерной безопасности", что, как показала практика, фактически является декларативными заявлениями без попыток их реализации.

Более того, неоднократные усилия украинской стороны по привлечению Китая к урегулированию российско-украинской войны потерпели неудачу.

Научный сотрудник Тайваньского института отмечает, что Пекин продолжает рассматривать войну как конфликт между Россией и Западом и в течение 2023 года значительно сократил контакты с Киевом.

На фоне этого позиция КНР по некоторым вопросам для Украины даже ухудшилась, считает Юрий Пойта.

Почему же Китай начал говорить о медиации, которой избегал раньше?

Автор колонки отмечает, что ряд дискуссий, которые провел их аналитический центр с китайскими высокопоставленными экспертами, аффилированными с правительством, показали: Китай считает, что положение Украины и поддержка со стороны Запада имеют существенные проблемы, а Россия, наоборот, справилась с вызовами.

"Именно поэтому, по мнению Китая, вероятность так называемых "мирных переговоров" и потенциальная готовность Киева и Запада к компромиссу выросли", – пишет Юрий Пойта.

Научный сотрудник Тайваньского института считает, что позиция Киева должна быть следующей.

Во-первых, Украина готова к диалогу со всеми заинтересованными сторонами по урегулированию войны исключительно на основе норм международного права и с условием восстановления территориальной целостности Украины.

Во-вторых, в Украине сохраняется высокий боевой дух и готовность к продолжению вооруженной защиты своего государства.

В-третьих, Украина и партнеры по НАТО и ЕС сохраняют единство для достижения "справедливого мира" и устойчивой архитектуры безопасности.

В-четвертых, действия со стороны ответственных членов международного сообщества (каким себя позиционирует Китай) оказывать помощь России недопустимы и угрожают безопасности и стабильности всего мира.

В конце концов, Украина благодарна Китаю за непредоставление России готовых образцов вооружения, но Киев имеет многочисленные доказательства передачи РФ китайскими компаниями компонентов, которые используются ею для производства вооружения.

"На данный момент мы фиксируем признаки того, что Китай пытается улучшить отношения с Европой, что означает его заинтересованность в демонстрации конструктивности", – констатирует эксперт.

Подробнее – в колонке Юрия Пойты в колонке Китай проверяет готовность Запада к уступкам: что стоит за визитом Ли Хуэя в Украину.