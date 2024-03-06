В правительстве объяснили, что Украина получит благодаря новой оборонно-промышленной стратегии ЕС

Интеграция и поддержка украинской оборонной промышленности стала одной из целей Европейской оборонно-промышленной стратегии (EDIS), которую представили в Брюсселе 5 марта.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, пишет "Европейская правда".

При разработке документа проводились консультации с профильными ведомствами Украины относительно украинского опыта обороны и защиты от вооруженной агрессии России, а также украинского видения развития европейского и украинского ОПК.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности предоставило свои предложения, которые были частично учтены Еврокомиссией, отметили в ведомстве.

Стратегия предлагает, чтобы украинская промышленность могла участвовать в программе ЕС по поддержке ОПК. Украина сможет участвовать в совместных закупках, а украинским оборонным компаниям будет предоставляться поддержка в наращивании мощностей и сотрудничестве с европейской индустрией.

Также речь идет о стимулировании сотрудничества между украинской и европейской промышленностью и обмен информацией о стандартах и опыте.

Для укрепления сотрудничества ЕС проведет Форум оборонной промышленности ЕС-Украина в 2024 году.

Чтобы обеспечить взаимодействие между стартапами и инноваторами ЕС и промышленностью и Вооруженными силами Украины, ЕС откроет Офис инноваций в Киеве.

Европейскую оборонно-промышленную стратегию сопровождает Программа европейской оборонной индустрии (EDIP). Это документ, который прописывает механизм реализации стратегии, и в перспективе является законодательной инициативой. В дальнейшем он должен быть согласован Европарламентом и Советом ЕС.

EDIP предусматривает, в частности, открытое членство в европейских программах поддержки ОПК для Украины и отдельную бюджетную линию для поддержки оборонной промышленности и оборонных компаний Украины.

Для финансирования этой статьи бюджета может быть использована, помимо прочего, часть доходов от замороженных российских суверенных активов. На это должно быть соответствующее решение Совета ЕС по предложению высокого представителя.

Накануне Европейская комиссия представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС, которая предусматривает тесное привлечение Украины.