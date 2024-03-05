В ЕС представили первую стратегию оборонной промышленности с тесным привлечением Украины

Европейская комиссия во вторник представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС, которая предусматривает тесное привлечение Украины.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии, пишет "Европейская правда".

Европейская оборонно-промышленная стратегия (EDIS) устанавливает четкое, долгосрочное видение достижения оборонно-промышленной готовности в Европейском Союзе.

Как первое немедленное и основное средство реализации стратегии, Европейская комиссия представляет законодательное предложение по Европейской оборонно-промышленной программе (EDIP) и рамки мероприятий, направленных на обеспечение своевременной доступности и поставки оборонной продукции.

Стратегия определяет вызовы, с которыми сейчас сталкивается Европейская оборонная технологическая и промышленная база (EDTIB), а также возможности для полного использования ее потенциала и определяет направление развития на следующее десятилетие.

Для поддержки государств-членов в достижении этих целей Европейская оборонно-промышленная стратегия предлагает комплекс мер, направленных на:

поддержку более эффективного выражения коллективных оборонных потребностей государств-членов;

обеспечение доступности всех оборонных продуктов с помощью более оперативной системы EDTIB при любых обстоятельствах и временных рамках;

обеспечение того, чтобы национальные бюджеты и бюджеты ЕС поддерживали необходимыми средствами адаптацию европейской оборонной промышленности к новому контексту безопасности;

внедрение культуры оборонной готовности во все политики, в частности, путем призыва к пересмотру кредитной политики Европейского инвестиционного банка в этом году;

развитие более тесных связей с Украиной через ее участие в инициативах ЕС в поддержку оборонной промышленности и стимулирование сотрудничества между оборонной промышленностью ЕС и Украины;

объединение с НАТО и стратегическими партнерами, единомышленниками и международными партнерами, а также более тесное сотрудничество с Украиной.

Стратегия устанавливает индикаторы, направленные на измерение прогресса государств-членов в достижении промышленной готовности. Государствам-членам предлагается:

к 2030 году закупать не менее 40% оборонного оборудования в рамках кооперации;

обеспечить, чтобы к 2030 году стоимость внутриевропейской оборонной торговли составляла не менее 35% стоимости оборонного рынка ЕС;

достичь устойчивого прогресса в направлении закупок не менее 50% своего оборонного бюджета в пределах ЕС до 2030 года и 60% к 2035 году.

Напомним, в ЕС обсуждают идею о создании отдельной должности еврокомиссара по оборонным вопросам.

Ранее сообщалось, что чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины из-за пределов ЕС, которую совместно финансируют разные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев через несколько недель.