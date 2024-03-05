В ЕК предлагают, чтобы ОПК Украины финансировали из доходов от замороженных активов России

Европейская комиссия во вторник представила законодательное предложение по Европейской программе оборонной промышленности (EDIP), которая допускает в будущем финансирование поддержки оборонно-промышленного комплекса Украины за счет доходов от замороженных активов России.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

EDIP – это новая законодательная инициатива, которая обеспечит переход от краткосрочных чрезвычайных мер, принятых в 2023 году, заканчивающихся в 2025 году, к более структурированному и долгосрочному подходу и достижению оборонной промышленной готовности.

EDIP мобилизует 1,5 млрд евро из бюджета ЕС в течение 2025-2027 годов для дальнейшего повышения конкурентоспособности Европейской оборонной технологической и промышленной базы.

Предполагается, что бюджет EDIP также усилит оборонно-промышленное сотрудничество ЕС с Украиной и поддержит развитие ее оборонно-промышленной и технологической базы.

"Для этого EDIP может получить дополнительное финансирование за счет дополнительных доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов (при условии принятия решения Советом ЕС по предложению высокого представителя)", – говорится в сообщении комиссии.

Напомним, Еврокомиссия во вторник представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС, которая предусматривает тесное привлечение Украины.

В ЕС также обсуждают идею о создании отдельной должности еврокомиссара по оборонным вопросам.