Премьер Греции о ракетном ударе по Одессе: Взрыв был очень близко от нас

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прокомментировал ракетный удар по Одессе, который произошел во время его пребывания в городе.

Заявление греческого премьера приводит "Суспільне", сообщает "Европейская правда".

В момент атаки президент Владимир Зеленский был с Мицотакисом в порту.

По словам греческого премьера, взрывы были близко от них.

"Президент Зеленский и его штаб нам показывали и объясняли значение порта и то, что делается, чтобы восстановить и усилить украинский морской путь, и какой ущерб он получил из-за атак. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близко от нас. Мы не успели уйти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт", – сказал Мицотакис.

Зеленский добавил, что в результате российского удара по Одессе есть погибшие и раненые.

"Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю еще, но знаю, что есть погибшие, есть раненые", – отметил он.

Мощный взрыв в Одессе произошел незадолго до встречи премьер-министра Греции с президентом Украины. В регионе сразу же была объявлена воздушная тревога.

СМИ сообщали, что никто из греческой делегации не пострадал.