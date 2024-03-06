Протест фермеров в Варшаве перерос в столкновения: есть задержанные и пострадавшие

Протесты фермеров в польской столице Варшаве переросли в столкновения, в результате которых несколько правоохранителей пострадали.

Об этом сообщает Polsat News, информирует "Европейская правда".

Во время акции фермеров у здания польского Сейма произошли беспорядки, толкотня и акты агрессии. После 14:00 участники демонстрации начали бросать брусчатку в полицейских – те в ответ применили слезоточивый газ.

Некоторые протестующие пытались силой прорваться в парламент, но это удалось предотвратить.

Стычки происходили не только рядом со зданием парламента, но и в окрестностях.

PAP

PAP

PAP

Полиция заявляет, что прилагает усилия, чтобы предотвратить распространение столкновений на другие районы Варшавы.

В полиции заявили, что во время столкновений несколько правоохранителей пострадали.

"В настоящее время задержаны более десятка человек. Часть протестующих пыталась прорваться через барьеры, которые охраняют территорию Сейма. Им не дали этого сделать", – говорится в заявлении ведомства.

В среду в Варшаве началась масштабная акция протеста фермеров.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск предложил фермерам, которые последние несколько месяцев устраивают массовые протесты в стране, встретиться в эту субботу, 9 марта, для решения спорных вопросов.

Также польский премьер анонсировал внесение в Сейм проекта резолюции, которая призывает Еврокомиссию ввести санкции на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.

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