Туск снова предлагает встречу фермерам, которые в очередной раз будут протестовать в Варшаве

Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил фермерам, которые последние несколько месяцев устраивают массовые протесты в стране, встретиться в эту субботу, 9 марта, для решения спорных вопросов.

Его слова цитирует RMF FM, сообщает "Европейская правда".

После заседания правительства 5 марта премьер Польши заявил, что договорился об очередном раунде переговоров с фермерами, "чтобы отчитаться перед ними о мерах, которые я принял после предыдущей встречи".

"Надеюсь, они примут приглашение. Я буду доступен в субботу в 10 утра в Центре "Диалог",- сказал Туск, имея в виду здание в Варшаве, где он уже встречался с фермерами на прошлой неделе.

Также польский премьер анонсировал внесение в Сейм проекта резолюции, которая призывает Еврокомиссию ввести санкции на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.

Он добавил, что в проекте резолюции Сейм Польши также должен предложить срочные изменения в правила торговли, чтобы "защитить чувствительные сектора сельскохозяйственного рынка от чрезмерного импорта из Украины".

В среду, 6 марта, в Варшаве состоится всеобщая забастовка фермеров, к которой также присоединятся охотники и лесники. Организаторы ожидают до 150 тысяч участников.

Аграрные протесты в Польше, как и в других странах ЕС, продолжаются уже несколько недель. Требования польских фермеров включают отказ от правил "Зеленого курса" Европейского Союза, закрытие границ от наплыва агропродовольственной продукции из-за пределов ЕС и защиту животноводства в Польше.

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