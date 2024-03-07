В Конгрессе США начали расследование из-за использования россиянами Starlink в Украине

Демократы в Палате представителей США начали расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска, чтобы проверить, приняла ли она меры для недопущения использования своего спутникового интернет-сервиса Starlink Россией в войне против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Накануне, 6 марта, демократы нижней палаты Конгресса США Джейми Раскин и Роберт Гарсия направили письмо SpaceX с требованием сообщить о жалобах относительно вероятного незаконного использования терминалов Starlink, в частности в оккупированных Россией регионах Украины.

Законодатели объяснили это обеспокоенностью заявлениями украинской разведки о том, что российские войска разместили терминалы компании на оккупированном востоке Украины – что потенциально является нарушением санкций США.

Также демократы поинтересовались у SpaceX, какие меры приняла компания для устранения уязвимостей в своей системе безопасности, которые Россия могла использовать для незаконного приобретения терминалов Starlink, и как она сотрудничает с органами власти США для предотвращения такого приобретения.

Раскин и Гарсия также выразили намерения связаться с Пентагоном и другими ведомствами для более тщательного выяснения обстоятельств.

В феврале украинские военные обратили внимание, что россияне начали использовать терминалы Starlink компании SpaceX Илона Маска на своих позициях. Позже эту информацию подтвердили в украинской военной разведке, где заявили, что РФ закупает терминалы в арабских странах.

Напомним, в сентябре 2023 года комитет Сената США по вооруженным силам занялся изучением вопросов национальной безопасности, вызванных решением Илона Маска заблокировать его частную спутниковую сеть Starlink возле Крыма.