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У Конгресі США почали розслідування через використання росіянами Starlink в Україні

Четвер, 7 березня 2024, 16:30

Демократи в Палаті представників США розпочали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска, аби перевірити, чи вжила вона заходів для недопущення використання свого супутникового інтернет-сервісу Starlink Росією у війні проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Напередодні, 6 березня, демократи нижньої палати Конгресу США Джеймі Раскін та Роберт Гарсія надіслали листа SpaceX з вимогою повідомити про скарги щодо ймовірного незаконного використання терміналів Starlink, зокрема в окупованих Росією регіонах України.

Законодавці пояснили це стурбованістю заявами української розвідки про те, що російські війська розмістили термінали компанії на окупованому сході України – що потенційно є порушенням санкцій США.

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Також демократи поцікавилися у SpaceX, яких заходів вжила компанія для усунення вразливостей у своїй системі безпеки, які Росія могла використати для незаконного придбання терміналів Starlink, і як вона співпрацює з органами влади США для запобігання такому придбанню.

Раскін і Гарсія також висловили наміри зв'язатися з Пентагоном та іншими відомствами для ретельнішого з’ясування обставин.

У лютому українські військові звернули увагу, що росіяни почали використовувати термінали Starlink компанії SpaceX Ілона Маска на своїх позиціях. Пізніше цю інформацію підтвердили в українській військовій розвідці, де заявили, що РФ закуповує термінали в арабських країнах.

Нагадаємо, у вересні 2023 року комітет Сенату США зі збройних сил зайнявся вивченням питань національної безпеки, викликаних рішенням Ілона Маска заблокувати його приватну супутникову мережу Starlink біля Криму.

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