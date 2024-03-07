Оппозиция в Бундестаге снова инициирует голосование за передачу Украине Taurus

Парламентский блок Христианско-демократического союза и Христианско-социалистического союза (ХДС/ХСС) на следующей неделе инициирует в Бундестаге новое голосование за резолюцию о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом первый парламентский секретарь фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай рассказал газете Rheinische Post, сообщает "Европейская правда".

По словам Фрая, фракция ХДС/ХСС поставит вопрос о поставках Украине ракет Taurus на поименное голосование в Бундестаге "на следующей сессионной неделе", поскольку "парламент должен взять на себя инициативу".

Газета уточняет, что голосование может состояться в четверг, 14 марта. Резолюция содержит призыв к правительству Германии "наконец удовлетворить украинский запрос на поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов Бундесвера в максимально возможном объеме и без проволочек".

В документе ХДС/ХСС также призывает провести обучение украинских солдат по использованию Taurus и "при необходимости противодействовать препятствиям на пути передачи секретной информации путем соответствующего сотрудничества с немецкой оборонной промышленностью".

Недостаток дальнобойных ракет в арсенале Бундесвера резолюция предлагает компенсировать путем немедленных закупок "в соответствии с оперативными требованиями и обязательствами, взятыми перед НАТО".

В ХДС/ХСС надеются, что смогут заручиться поддержкой части депутатов правящей коалиции, где, как утверждают, нарастает недовольство решением канцлера ФРГ Олафа Шольца во что бы то ни стало выступать против предоставления Киеву Taurus.

В прошлом месяце в Бундестаге не нашлось достаточно голосов для принятия резолюции, внесенной оппозицией, с прямым призывом предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В то же время немецкие депутаты поддержали подготовленное правящими партиями предложение по вооружению для Украины, которое, среди прочего, предусматривает призыв предоставить дальнобойные системы Киеву. Крылатые ракеты Taurus в предложении напрямую не упоминаются.

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